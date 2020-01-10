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Вечером в четверг, 9 января, у американской военной базы Балад в 80 километрах от Багдада в Ираке упала неустановленная ракета.
Об этом сообщает Reuters.
На авиабазе Балад дислоцируются военнослужащие США. Жертв в результате ракетной атаки не обнаружено.
Как известно, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по базам ВВС США. Дональд Трамп заявил об отсутствии потерь и анонсировал санкции.
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Вечером в четверг, 9 января, у американской военной базы Балад в 80 километрах от Багдада в Ираке упала неустановленная ракета.
Об этом сообщает Reuters.
На авиабазе Балад дислоцируются военнослужащие США. Жертв в результате ракетной атаки не обнаружено.
Как известно, 3 января в Ираке в результате спецоперации США был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетный удар по базам ВВС США. Дональд Трамп заявил об отсутствии потерь и анонсировал санкции.