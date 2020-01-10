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Вчера, 9 января вечером, в Арбузинском районе на Николаевщине столкнулись легковой автомобиль Nissan Primera и грузовик DAF с полуприцепом, в результате ДТП погиб водитель легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Спасателям об аварии сообщил очевидец, на место были направлены спасатели 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию установлено, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля Nissan Primera и грузовика DAF с полуприцепом. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали водителя легковушки 1979 н. и передали медикам, которые оказали неотложную помощь, но от полученных травм мужчина скончался. От ГСЧС работало 3 человека и 1 единица техники, сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, в среду вечером, 8 января, на автотрассе «Киев-Сумы-Юнаковка», вблизи села Гамалеевка Лебединского района Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.
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Вчера, 9 января вечером, в Арбузинском районе на Николаевщине столкнулись легковой автомобиль Nissan Primera и грузовик DAF с полуприцепом, в результате ДТП погиб водитель легковушки.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области.
Спасателям об аварии сообщил очевидец, на место были направлены спасатели 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.
— По прибытию установлено, что в результате лобового столкновения легкового автомобиля Nissan Primera и грузовика DAF с полуприцепом. С помощью аварийно-спасательного оборудования спасатели деблокировали водителя легковушки 1979 н. и передали медикам, которые оказали неотложную помощь, но от полученных травм мужчина скончался. От ГСЧС работало 3 человека и 1 единица техники, сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, в среду вечером, 8 января, на автотрассе «Киев-Сумы-Юнаковка», вблизи села Гамалеевка Лебединского района Сумской области столкнулись грузовик Skania и внедорожник Chevrolet. В результате ДТП погибли два человека, в том числе 9-летняя девочка.