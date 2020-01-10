В Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одно из учреждений исполнения наказаний, которые поставлял сотрудник колонии.

Об этом сообщает на пресс-центр СБУ.

— Установлено, что инспектор проносил на территорию колонии наркотики для сбыта заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника во время очередной попытки перемещения «пакета» в учреждение, - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по части 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, инспектору осуществлено сообщение о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что адвокат хотел пронести наркотики для своего подзащитного в Николаевский СИЗО.