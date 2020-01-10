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В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.
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В Мексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики Cenapred.
Esta mañana el Volcán #Popocatépetl registró una explosión.