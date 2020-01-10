Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков.

Об этом пишет Левый берег.

Он подчеркнул, что информация о том, что в борт попала ракета, не должна считаться действительной до анализа бортовых самописцев.

Абедзаде подтвердил официальную позицию Ирана о том, что самолет не был сбит ракетой. Он добавил, что Иран пригласил всех международных партнеров поучаствовать в расследовании, что, по его мнению, свидетельствует о готовности государства к прозрачному расследованию.

Напомним, что Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой. Такое заявление сделал официальный представитель иранского правительства Али Рабей.