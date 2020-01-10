|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.
Об этом сообщает Укринформ.
— Тысячи людей покинули свои дома, а вертолеты сбросили запасы (продовольственные - прим.) в городках, которым угрожают пожары, - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на пятницу на юго-востоке Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория наблюдается жаркая и ветреная погода.
Сильные порывы ветра, которые прогнозируют на вторую половину дня, могут способствовать возникновению новых пожаров.
Пожарная служба Нового Южного Уэльса предупредила, что прибрежные города к югу от Сиднея, включая Иден, Батманс Бэй и Новра, снова могут оказаться под угрозой.
В соседней Виктории распоряжение об эвакуации выдали в альпийских районах.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что военные готовы помочь пожарным и службам чрезвычайных ситуаций.
Как сообщалось, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.
Об этом сообщает Укринформ.
— Тысячи людей покинули свои дома, а вертолеты сбросили запасы (продовольственные - прим.) в городках, которым угрожают пожары, - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на пятницу на юго-востоке Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория наблюдается жаркая и ветреная погода.
Сильные порывы ветра, которые прогнозируют на вторую половину дня, могут способствовать возникновению новых пожаров.
Пожарная служба Нового Южного Уэльса предупредила, что прибрежные города к югу от Сиднея, включая Иден, Батманс Бэй и Новра, снова могут оказаться под угрозой.
В соседней Виктории распоряжение об эвакуации выдали в альпийских районах.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что военные готовы помочь пожарным и службам чрезвычайных ситуаций.
Как сообщалось, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.