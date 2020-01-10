Тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.

Об этом сообщает Укринформ.

— Тысячи людей покинули свои дома, а вертолеты сбросили запасы (продовольственные - прим.) в городках, которым угрожают пожары, - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на пятницу на юго-востоке Австралии в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория наблюдается жаркая и ветреная погода.

Сильные порывы ветра, которые прогнозируют на вторую половину дня, могут способствовать возникновению новых пожаров.

Пожарная служба Нового Южного Уэльса предупредила, что прибрежные города к югу от Сиднея, включая Иден, Батманс Бэй и Новра, снова могут оказаться под угрозой.

В соседней Виктории распоряжение об эвакуации выдали в альпийских районах.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что военные готовы помочь пожарным и службам чрезвычайных ситуаций.

Как сообщалось, в Австралии с сентября 2019 года продолжаются масштабные лесные пожары. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, разрушено около 1500 домов и выгорело 5,2 млн гектаров земли. Особенно от пожаров страдают животные.

Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.