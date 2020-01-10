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С 2012 по 2019 год в Украине получили статус пострадавших от торговли людьми 878 граждан, среди которых 871 гражданин Украины, и 7 - иностранцев.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН.
— С 2012 года по 2019 год включительно, министерство установило указанный статус (ред. - пострадавших от торговли людьми) 878 гражданам, из них 871 - граждан Украины, и 7 - иностранцев, получивших помощь от государства, - рассказал Сергей Нежинский.
Так, в течение указанного периода, 457 граждан пострадали от трудовой эксплуатации, 224 - от сексуальной, 57 человек - привлечены к попрошайничеству, 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации.
14 детей было продано третьим лицам, а 1 человек пострадал от суррогатного материнства.
— Основными странами эксплуатации граждан остается РФ, к сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны, - добавил Сергей Нежинский.
Напомним, что по данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации. Однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины.
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С 2012 по 2019 год в Украине получили статус пострадавших от торговли людьми 878 граждан, среди которых 871 гражданин Украины, и 7 - иностранцев.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН.
— С 2012 года по 2019 год включительно, министерство установило указанный статус (ред. - пострадавших от торговли людьми) 878 гражданам, из них 871 - граждан Украины, и 7 - иностранцев, получивших помощь от государства, - рассказал Сергей Нежинский.
Так, в течение указанного периода, 457 граждан пострадали от трудовой эксплуатации, 224 - от сексуальной, 57 человек - привлечены к попрошайничеству, 9 человек пострадали от смешанной эксплуатации.
14 детей было продано третьим лицам, а 1 человек пострадал от суррогатного материнства.
— Основными странами эксплуатации граждан остается РФ, к сожалению, продолжается тенденция использования украинцев и внутри страны, - добавил Сергей Нежинский.
Напомним, что по данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), женщины и девочки составляют около 72 процентов жертв торговли людьми, а в большинстве случаев речь идет о сексуальной эксплуатации. Однако в сети торговцев людьми попадают и дети, и мужчины.