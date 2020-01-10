|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
За прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехию, Словению, Германию и Турцию.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН.
— Более 240 человек только за последний год были завербованы и эксплуатированы в РФ, поэтому данная страна, на первом месте по эксплуатации, - сообщил Сергей Нежинский.
Он также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 стран по эксплуатации и по вербовке украинских граждан, а также Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.
— Как видите, это те страны, где концентрируется большое количество украинских граждан, - отметил замминистра Сергей Нежинский.
Напомним, что к правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой области, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
За прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехию, Словению, Германию и Турцию.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН.
— Более 240 человек только за последний год были завербованы и эксплуатированы в РФ, поэтому данная страна, на первом месте по эксплуатации, - сообщил Сергей Нежинский.
Он также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 стран по эксплуатации и по вербовке украинских граждан, а также Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.
— Как видите, это те страны, где концентрируется большое количество украинских граждан, - отметил замминистра Сергей Нежинский.
Напомним, что к правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой области, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ.