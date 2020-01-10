За прошлый год в РФ завербовали и эксплуатировали более 240 украинцев. Вербуют украинских граждан и в ОАЭ, Чехию, Словению, Германию и Турцию.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает УНН.

— Более 240 человек только за последний год были завербованы и эксплуатированы в РФ, поэтому данная страна, на первом месте по эксплуатации, - сообщил Сергей Нежинский.

Он также отметил, что Объединенные Арабские Эмираты входят в топ-10 стран по эксплуатации и по вербовке украинских граждан, а также Чехия, Словения, Казахстан, Германия, Польша, Турция.

— Как видите, это те страны, где концентрируется большое количество украинских граждан, - отметил замминистра Сергей Нежинский.

Напомним, что к правоохранителям обратилась жительница Хмельницкой области, которая сообщила, что на линии разграничения на территории Луганской области ее пытались завербовать представители спецслужб РФ.