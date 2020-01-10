В поселке городского типа Врадиевка Николаевской области несовершеннолетние через окно залезли в магазин, откуда украли 4 тысячи гривен и продукты питания.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

О краже в полицию сообщила владелица магазина. По ее словам, в ночь на 9 января неизвестные, повредив окно, похитили из магазина 4 тысячи гривен и продукты.

Полицейские в течение нескольких часов нашли воров. Ими оказались двое 15-летних местных жителя.

— Следователями Врадиевского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 185 УК Украины «Кража». Товарищам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, - сказано в сообщении.

Напомним, что в поселке городского типа Кривое Озеро Николаевской области неизвестные залезли в окно и украли из дома предпринимателя более 1 миллиона гривен.