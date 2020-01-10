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Тела погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране отправлены на анализ ДНК.
Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает РБК-Украина.
По словам иранского чиновника, останки жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для тестирования ДНК.
Абедзаде добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были извлечены с места крушения и увезены для расследования.
— Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения, - рассказал Ирана Али Абедзаде.
Напомним, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране.
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Тела погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране отправлены на анализ ДНК.
Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает РБК-Украина.
По словам иранского чиновника, останки жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для тестирования ДНК.
Абедзаде добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были извлечены с места крушения и увезены для расследования.
— Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения, - рассказал Ирана Али Абедзаде.
Напомним, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране.