Тела погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране отправлены на анализ ДНК.

Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает РБК-Украина.

По словам иранского чиновника, останки жертв авиакатастрофы в среду были отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для тестирования ДНК.

Абедзаде добавил, что обломки сбитого украинского авиалайнера были извлечены с места крушения и увезены для расследования.

— Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения, - рассказал Ирана Али Абедзаде.

Напомним, что президент Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились с представителями США и получили важные данные по авиакатастрофе МАУ в Иране.