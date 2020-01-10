В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Сообщается, что заключенных били резиновыми дубинками и одевали им наручники. В результате инцидента 22 осужденных получили ссадины и синяки.

— Во время мониторингового визита установлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники… После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения, - говорится в сообщении.

Сотрудников колонии опросили, получены пояснения и документы. Результаты мониторинга будут предоставлены омбудсмену.

Напомним, что в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.