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В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека.
Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной рады по правам человека.
Сообщается, что заключенных били резиновыми дубинками и одевали им наручники. В результате инцидента 22 осужденных получили ссадины и синяки.
— Во время мониторингового визита установлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники… После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения, - говорится в сообщении.
Сотрудников колонии опросили, получены пояснения и документы. Результаты мониторинга будут предоставлены омбудсмену.
Напомним, что в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.
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В Харькове в Алексеевской колонии №25 при попытке бунта заключенных пострадали 22 человека.
Об этом сообщается на сайте уполномоченного Верховной рады по правам человека.
Сообщается, что заключенных били резиновыми дубинками и одевали им наручники. В результате инцидента 22 осужденных получили ссадины и синяки.
— Во время мониторингового визита установлено, что к 22 осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно – резиновые дубинки и наручники… После общения с осужденными были получены жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давления со стороны администрации учреждения, - говорится в сообщении.
Сотрудников колонии опросили, получены пояснения и документы. Результаты мониторинга будут предоставлены омбудсмену.
Напомним, что в Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге.