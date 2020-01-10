Руководитель компании «Аттракцион-инвест», которая занимается организацией новогодних праздников в Николаеве, Александр Скрипин объяснил, почему лунапарк не прекратил работу в день траура по погибшим в авиакатастрофе пассажирского самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране.

В комментарии изданию NikLife Александр Скрипин заявил, что чиновники мэрии в связи с объявленным трауром попросили предпринимателей выключить музыку в лунапарке, однако не давали распоряжений о прекращении работы аттракционов и новогодней ярмарки.

— Поступила просьба от николаевского горисполкома выключить музыку. Мы выполнили то, что нам сказали. Работу ярмарки и аттракционов можно было продолжать, и мы продолжили. Мы согласны, есть траур. Но есть и регламент. Указаний и просьб о приостановлении деятельности не было. Честно говоря, я не могу комментировать этот вопрос. С одной стороны, все должно было быть закрыто. Но на Соборной площади стоят не только ярмарка и лунапарк. Есть еще елка. Все мероприятия, которые были запланированы на этот день, детские утренники, были отменены, как и положено. Что касается торговли и развлечений, были в плановом режиме, – сказал Александр Скрипин.

Напомним, самолет 8 января спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

9 января в Украине объявили днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины».