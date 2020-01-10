В Николаеве сотрудники патрульной полиции спасли 22-летнего парня, который хотел вскрыть себе вены.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что в четверг, 9 января на служебный планшет патрульным поступило сообщение о домашнем насилии. По прибытию их встретила женщина, которая рассказала, что ее 22-летний сын, находясь в неадекватном состоянии, закрылся в своей комнате с ножом и топором.

Патрульные пытались пройти в комнату, однако парень заблокировал дверь, а когда те хотели зайти внутрь применил в их сторону газовый баллончик и начал угрожать, что порежет себе вены.

Полицейские полчаса разговаривали с парнем, нашли общую тему, после чего уговорили его бросить нож и выйти из комнаты.

Отмечается, что 22-летнего парня доставили в Заводской отдел полиции и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.