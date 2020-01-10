Работники налоговой полиции в Николаевской области в рамках операции «Акциз-2020» и «Щит», по материалам уголовного производства 9 января 2020 года провели обыски по месту незаконного хранения и реализации алкоголя. Из незаконного оборота было изъято около 350 литров алкогольных напитков иностранного производства.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба в Николаевской области.

Операция проводилась Государственной фискальной службой совместно с Управлением СБУ, Черноморской таможней ДМС, Государственной пограничной службой, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области

По результатам проведенных мероприятий установлено, что житель Николаева наладил поставку на территорию Николаевской области элитных алкогольных напитков иностранного производства, а именно: виски, бренди, ром, бурбон, водка, вина мировых брендов «Jack Daniel'S», «Jameson», «Red Label», «Ballantines», «Chivas Regal», «Jim Beam», «Captain Morgan», «Absolut», «Finlandia».

Стоит отметить, что алкоголь был неизвестного происхождения и качества, без марок акцизного налога Украины и ввезен на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля.

Хранился алкоголь на складу на территории бывшего производственного предприятия в Николаеве. Сбыт осуществлялся проверенным лицам и постоянным клиентам по предварительной договоренности.

По результатам проведенных обысков из незаконного оборота было изъято более 300 единиц алкогольных напитков иностранного производства, в том числе разлитых в запрещенную для крепких алкогольных напитков тару типа «Beg in Box» и «Tetra Pak», общим объемом около 350 литров и авто, с помощью которого осуществлялось транспортировки незаконно изготовленных и незаконно ввезенных на территорию Украины алкогольных напитков, общая сумма которых составляет 308 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведении соответствующих экспертиз.

Напомним, что жители Николаева и области за прошедшие сутки, 9 января, отдали мошенникам 141 тысячу гривен.