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Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года 25-летнюю жительницу Нового Буга, которая занималась сутенерством.
Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской местной прокуратуры.
Напомним, в ноябре в Новой Одессе задержали 25-летнюю женщину, которая на протяжении длительного времени занималась сутенерством в Николаеве. Она подыскивала девушек, которые находились в трудном материальном положении, и втягивала их в занятие проституцией. Половину денег, полученных от «клиентов», она оставляла себе.
В ходе проведения санкционированных судом обысков в злоумышленницы были изъяты наркотики, а также деньги, полученные в результате противоправной деятельности.
Суд признал ее виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309, частью 2 статьи 303 Уголовного Кодекса Украины – незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.
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Суд приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в два года 25-летнюю жительницу Нового Буга, которая занималась сутенерством.
Об этом сообщает пресс-служба Вознесенской местной прокуратуры.
Напомним, в ноябре в Новой Одессе задержали 25-летнюю женщину, которая на протяжении длительного времени занималась сутенерством в Николаеве. Она подыскивала девушек, которые находились в трудном материальном положении, и втягивала их в занятие проституцией. Половину денег, полученных от «клиентов», она оставляла себе.
В ходе проведения санкционированных судом обысков в злоумышленницы были изъяты наркотики, а также деньги, полученные в результате противоправной деятельности.
Суд признал ее виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 309, частью 2 статьи 303 Уголовного Кодекса Украины – незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта и сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией, и приговорил к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком два года.