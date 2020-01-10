В тот самый день, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани, 3 января, США пытались ликвидировать в Йемене еще одного военного чиновника Ирана.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, целью американцев был финансист и ключевой командир элитных сил «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдул Реза Шахлай.

Попытка его ликвидировать не была успешной, отмечает газета, однако, никаких деталей спецоперации источник не предоставил.

В декабре спецпредставитель Государственного департамента по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация предлагает «до 15 миллионов долларов США за информацию о финансовой деятельности, сети и партнерах Абдула Резы Шахлая».

Как сообщалось, ночью на 3 января США устроили ракетный обстрел недалеко от Международного аэропорта Багдада - в результате этого, в частности, был убит командир элитного подразделения «Эль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты убили ведущего командующего Ирана Касема Сулеймани, «чтобы остановить войну, а не начать ее».