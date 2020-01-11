В Омане умер султан Кабус Бен Саид аль-Саид, который правил страной с 1970 года.

Монарху было 79 лет, сообщает ВВС.

Кабус Бен Саид аль-Саид не оставил наследников, потому решение о том, кто возглавит страну, примут члены его семьи.

Если семья султана не придет к решению, то нового главу Омана выберет совет, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.

Кабус Бен Саид аль-Саид пришел к власти в 1970, свергнув с престола своего отца.

В 2015 году у султана был обнаружен рак.