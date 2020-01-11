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В Омане умер султан Кабус Бен Саид аль-Саид, который правил страной с 1970 года.
Монарху было 79 лет, сообщает ВВС.
Кабус Бен Саид аль-Саид не оставил наследников, потому решение о том, кто возглавит страну, примут члены его семьи.
Если семья султана не придет к решению, то нового главу Омана выберет совет, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.
Кабус Бен Саид аль-Саид пришел к власти в 1970, свергнув с престола своего отца.
В 2015 году у султана был обнаружен рак.
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В Омане умер султан Кабус Бен Саид аль-Саид, который правил страной с 1970 года.
Монарху было 79 лет, сообщает ВВС.
Кабус Бен Саид аль-Саид не оставил наследников, потому решение о том, кто возглавит страну, примут члены его семьи.
Если семья султана не придет к решению, то нового главу Омана выберет совет, в который войдут руководители армии, главы парламента и верховного суда.
Кабус Бен Саид аль-Саид пришел к власти в 1970, свергнув с престола своего отца.
В 2015 году у султана был обнаружен рак.