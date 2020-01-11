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Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Об этом заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Ирана, сообщает иранский телеканал PressTV, передаёт Громадське.
В заявлении говорится, что иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор», передает The Guardian.
Также отмечается, что ответственные за трагедию будут наказаны, а иранское правительство приносит извинения семьям погибших.
Иранские военные также сообщили, что в день аварии самолета заметили рост активности американских военных самолетов вокруг границ Ирана, а также заметили воздушные цели, которые якобы двигались в сторону иранских военных объектов, добавляет CNN. Ряд оборонных центров зафиксировали усиленную активность в воздушном пространстве на своих радарах, из-за чего войска противовоздушной обороны Ирана были приведены в боевую готовность.
Далее уточнялось, что самолет спутали с вражеской целью после того, как он вернулся в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции — военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.
— Военные были в состоянии высшей боевой готовности. В таких условиях — из-за человеческого фактора и вполне не нарочно — рейс был сбит, — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что привлечением виновных к ответственности будет заниматься юридический отдел войск Ирана.
Свои соболезнования уже выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он, впрочем, также добавил, что человеческий фактор, который и привел к трагедии, вызвал кризис, вызванный «авантюризмом США».
Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани добавил, что расследование аварии продолжается, и виновные будут привлечены к ответственности.
Из обнародованного заявления следует, что крушение самолета частично связано с ракетными ударами Ирана по американским военным объектам на территории Ирака в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
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Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Об этом заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Ирана, сообщает иранский телеканал PressTV, передаёт Громадське.
В заявлении говорится, что иранские военные «нечаянно» сбили украинский самолет, в результате чего погибли 176 человек. Причиной назвали «человеческий фактор», передает The Guardian.
Также отмечается, что ответственные за трагедию будут наказаны, а иранское правительство приносит извинения семьям погибших.
Иранские военные также сообщили, что в день аварии самолета заметили рост активности американских военных самолетов вокруг границ Ирана, а также заметили воздушные цели, которые якобы двигались в сторону иранских военных объектов, добавляет CNN. Ряд оборонных центров зафиксировали усиленную активность в воздушном пространстве на своих радарах, из-за чего войска противовоздушной обороны Ирана были приведены в боевую готовность.
Далее уточнялось, что самолет спутали с вражеской целью после того, как он вернулся в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции — военной структуры Ирана, который действует параллельно с вооруженными силами.
— Военные были в состоянии высшей боевой готовности. В таких условиях — из-за человеческого фактора и вполне не нарочно — рейс был сбит, — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что привлечением виновных к ответственности будет заниматься юридический отдел войск Ирана.
Свои соболезнования уже выразил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он, впрочем, также добавил, что человеческий фактор, который и привел к трагедии, вызвал кризис, вызванный «авантюризмом США».
Со своей стороны президент Ирана Хасан Роухани добавил, что расследование аварии продолжается, и виновные будут привлечены к ответственности.
Из обнародованного заявления следует, что крушение самолета частично связано с ракетными ударами Ирана по американским военным объектам на территории Ирака в ответ на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
Напомним, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.