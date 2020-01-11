В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля по июнь 2019 года 51-летний житель Дубенского района по предварительному сговору с 68-летним сообщником подыскивал на территории Ровно малообеспеченных женщин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

По процессуального руководства прокуратуры области следователями Нацполиции в Ровенской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту торговли людьми, в том числе вербовки и перемещения человека с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лица, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Так, указанные лица завербовали одну из жительниц Ровенской, с целью сексуальной эксплуатации в Республике Германия. Предварительно злоумышленники оказали ей финансовую помощь для оформления документов и пообещали большие заработки. Вследствие тяжелого материального положения потерпевшая согласилась поехать в Республику Германии.

24 июня 2019 один из обвиняемых, который с потерпевшей пытался пересечь Государственную границу Украины через территорию Респибликы Польша для передачи ее сообщнику, был задержан работниками полиции. Другой обвиняемый добровольно прибыл к следователю, после чего ему было сообщено о подозрении.

В дальнейшем, прокуратурой области утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению указанных лиц по части 2 статьи 149 УКК Украины.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, что с 2012 по 2019 год в Украине получили статус пострадавших от торговли людьми 878 граждан, среди которых 871 гражданин Украины, и 7 - иностранцев.