Депутат Николаевского районного совета Руслан Нерода заявил, что в селе Ковалевка разрушился памятник погибшим воинам Второй мировой: он добавил, что на его ремонт средства не выделялись.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Это моя любимая рубрика. Называется «дешевое тщеславие». Есть такой памятник погибшим воинам Второй мировой войны в Ковалевке Николаевский район. Тут наши войска форсировали реку и погибло немало наших отцов и дедов. Таких монументов в области всего два... И сегодня памятник «устал» как выражается Кличко. Устал и показал цену вашим высокопарным словам и цену заботы о ветеранах и о памяти о тех трагических событиях, - написал Руслан Нерода.

Он рассказал, что у чиновников «рука не поднималась» отремонтировать монумент, а на письма в Районную госадминистрацию, на балансе которой находится памтяник, «получали игнор».

— Торжественные речи наши чиновники говорят перед творческими коллективами района, жителями Ковалевки и просто зеваками. Рассказывают о том как чтят память погибших, как переживают за эти трагические воспоминания. Но вот отремонтировать памятник у чиновников рука не поднималась. Он находится на балансе области и на неоднократные письма РГА выделить финансирование на ремонт исторического монумента мы получали игнор, - отметил Руслан Нерода.

Напомним, что вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области.