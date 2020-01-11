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Иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» взяло на себя полную ответственность за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины».
Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УНН.
— Командир «Корпус стражей исламской революции» берет на себя ответственность за сбитый самолет, - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.
Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» взяло на себя полную ответственность за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины».
Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УНН.
— Командир «Корпус стражей исламской революции» берет на себя ответственность за сбитый самолет, - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.
Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.