Иранское военно-политическое формирование «Корпус стражей исламской революции» взяло на себя полную ответственность за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины».

Об этом сообщает AFP в Twitter, передает УНН.

— Командир «Корпус стражей исламской революции» берет на себя ответственность за сбитый самолет, - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня утром Иран официально признал, что украинский пассажирский самолет был сбит военными этой страны.

Самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.