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Вчера, 10 января, в пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка Николаевской области погиб мужчина: причина возгорания устанавливается.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию пожарных было установлено, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом. При проведении разведки спасатели нашли тело погибшего мужчины 1969 года рождения. Пожар площадью 40 м2 в 17:11 локализовали, а в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 7 человек, дополнительно привлекался трактор с бочкой, сотрудники полиции и машина скорой медицинской помощи.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.
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Вчера, 10 января, в пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка Николаевской области погиб мужчина: причина возгорания устанавливается.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
По прибытию пожарных было установлено, что огнем охвачена летняя кухня, а рядом находится жилой дом. При проведении разведки спасатели нашли тело погибшего мужчины 1969 года рождения. Пожар площадью 40 м2 в 17:11 локализовали, а в 17:55 ликвидировали, его причина устанавливается.
От ГСЧС работало 2 единицы техники и 7 человек, дополнительно привлекался трактор с бочкой, сотрудники полиции и машина скорой медицинской помощи.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.