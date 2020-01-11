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Сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Сообщается, что преступная группировка, в которую входило по меньшей мере 5 человек, вымогала у николаевского предпринимателя около 600 тысяч гривен. Сегодня были задержаны 4 члена ОПГ при получения части от этой суммы - 250 тысяч.
Руководителем этой организации называется криминальный авторитет по прозвищу «Осетр». Все участники группировки являются ранее судимыми жителями Николаева.
Напомним, что 1 ноября сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.
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Сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.
Об этом сообщает корреспондент НикВести.
Сообщается, что преступная группировка, в которую входило по меньшей мере 5 человек, вымогала у николаевского предпринимателя около 600 тысяч гривен. Сегодня были задержаны 4 члена ОПГ при получения части от этой суммы - 250 тысяч.
Руководителем этой организации называется криминальный авторитет по прозвищу «Осетр». Все участники группировки являются ранее судимыми жителями Николаева.
Напомним, что 1 ноября сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.