Сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сообщается, что преступная группировка, в которую входило по меньшей мере 5 человек, вымогала у николаевского предпринимателя около 600 тысяч гривен. Сегодня были задержаны 4 члена ОПГ при получения части от этой суммы - 250 тысяч.

Руководителем этой организации называется криминальный авторитет по прозвищу «Осетр». Все участники группировки являются ранее судимыми жителями Николаева.

Напомним, что 1 ноября сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.