Харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка на проезде Стадионном.

Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел около 4 утра.

— Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, - говорится в сообщении.

Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. их разыскивает полиция. Пострадавших в результате инцидента нет.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Напомним, что вчера, 10 января, в пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка Николаевской области погиб мужчина: причина возгорания устанавливается.