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Харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка на проезде Стадионном.
Об этом сообщили в Нацполиции области.
Инцидент произошел около 4 утра.
— Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, - говорится в сообщении.
Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. их разыскивает полиция. Пострадавших в результате инцидента нет.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, что вчера, 10 января, в пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка Николаевской области погиб мужчина: причина возгорания устанавливается.
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Харьковские подрывники в субботу, 11 января, совершили нападение на банкомат Ощадбанка на проезде Стадионном.
Об этом сообщили в Нацполиции области.
Инцидент произошел около 4 утра.
— Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного устройства. Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, - говорится в сообщении.
Злоумышленникам не удалось завладеть деньгами. их разыскивает полиция. Пострадавших в результате инцидента нет.
Уголовное производство открыто по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Напомним, что вчера, 10 января, в пожаре на улице Сагайдачного в селе Белоусовка Николаевской области погиб мужчина: причина возгорания устанавливается.