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Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги около Первомайска, о том, что у здания станции нашли человеческий череп.
Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Нацполиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист, кинолог, оперативники.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», и начато расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
Для поиска останков тела и установления личности умершего был привлечен почти весь личный состав отдела полиции. Правоохранители на расстоянии около 100 метров от железнодорожного пути, в лесополосе, нашли останки тела мужчины.
Эксперт, осмотрев останки, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.
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Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги около Первомайска, о том, что у здания станции нашли человеческий череп.
Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Нацполиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист, кинолог, оперативники.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», и начато расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
Для поиска останков тела и установления личности умершего был привлечен почти весь личный состав отдела полиции. Правоохранители на расстоянии около 100 метров от железнодорожного пути, в лесополосе, нашли останки тела мужчины.
Эксперт, осмотрев останки, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.