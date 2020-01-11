Около 21:00, 10 января, в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги около Первомайска, о том, что у здания станции нашли человеческий череп.

Об этом сообщает Первомайский отдел полиции Нацполиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалист, кинолог, оперативники.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 УК Украины «Умышленное убийство», и начато расследование. Проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Для поиска останков тела и установления личности умершего был привлечен почти весь личный состав отдела полиции. Правоохранители на расстоянии около 100 метров от железнодорожного пути, в лесополосе, нашли останки тела мужчины.

Эксперт, осмотрев останки, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил. Окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что сегодня, 11 января, на проспекте Центральном в Николаеве, работники Нацполиции и Госбюро расследований задержали членов ОПГ, которая занималась вымогательством.