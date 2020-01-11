Иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.

Об этом сообщает Страна.

Отметим, что подавляющее большинство пассажиров самолета были либо гражданами Ирана, либо иранцами по происхождению.

Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».

Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.

Отметим, что КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.