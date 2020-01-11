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Иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.
Об этом сообщает Страна.
Отметим, что подавляющее большинство пассажиров самолета были либо гражданами Ирана, либо иранцами по происхождению.
Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».
Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.
درگیری #دانشگاه_امیرکبیر pic.twitter.com/L4MELcGFda— NΔDOOOOR (@na_doooore) 11 января 2020 г.
Отметим, что КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.
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Иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.
Об этом сообщает Страна.
Отметим, что подавляющее большинство пассажиров самолета были либо гражданами Ирана, либо иранцами по происхождению.
Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование».
Люди протестуют против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который взял на себя ответственность за ошибочный ракетный удар по самолету.
درگیری #دانشگاه_امیرکبیر pic.twitter.com/L4MELcGFda— NΔDOOOOR (@na_doooore) 11 января 2020 г.
Отметим, что КСИР подчиняется напрямую верховному правителю Ирана аятолле. Против правления аятоллы и влияния КСИР в стране уже давно идут акции протеста.
Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.