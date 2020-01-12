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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ отмечают, что во всех случаях привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.
— Применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение. С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли, - сказано в сообщении.
Так, все украинцы, которых пыталась вербовать ФСБ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму.
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СБУ отмечают, что во всех случаях привлечение граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области.
— Применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение. С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли, - сказано в сообщении.
Так, все украинцы, которых пыталась вербовать ФСБ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о задержании двух граждан Украины в оккупированном Крыму.