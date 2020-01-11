Днем 10 января в Новоодесского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя, который просил полицию помочь попасть в дом, где находится его 80-летняя больная мать и 50-летний брат. По словам заявителя, мужчина постоянно пьет, игнорирует требования открыть дверь и может представлять угрозу для жизни пенсионерки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

На место прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Попав внутрь одной из комнат правоохранители увидели нетрезвого хозяина, а в другой - старую жнщину с многочисленными травмами головы. Пострадавшую госпитализировали. Состояние женщины до сих пор оценивается как стабильно тяжелое.

Следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицируются по признакам части 1 статьи 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

Как выяснилось, кроме матери вместе с подозреваемым живет его 81-летний отец. Накануне между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого сын избил пенсионера, и тот убежал к своему младшему сыну, который живет неподалеку. На следующий день родственники вернулись, чтобы поговорить с дебоширом, однако он не открывал и мужчины вызвали милицию.

Следствие продолжается. По процесуальнго руководства Новоодесского отдела Вознесенской местной прокуратуры следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления.

Вскоре суд будет выбирать для подозреваемого меру пресечения. За совершенное уголовное преступление ему грозит до шести лет заключения.

Напомним, что сегодня, 11 января, в Николаеве полицейские задержали организатора и четырех членов преступной группы. Их человек задержали непосредственно на одной из улиц города Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. Жертв или свидетелей вымогательств ОПГ просят сообщить о её преступлениях следствию.