Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине.

Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.

— Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине, - указано в сообщении.

Напомним, что Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.