|Скорость ветра:
|4.4 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:25
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине.
Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.
— Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине, - указано в сообщении.
Напомним, что Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране Boeing МАУ будет проводиться в Украине.
Об этом свидетельствует сообщение в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.
Бюро подтвердило свое участие в техработе по расшифровке черных ящиков.
— Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков… Эта работа будет сделана в Украине, - указано в сообщении.
Напомним, что Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.