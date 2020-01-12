Российские наемники в субботу дважды обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

Из 120-мм миномета боевики выпустили 3 мины по силам ОС рядом с Красногоровкой, из станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывали огонь по позициям вблизи с.Пески.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным штаба, на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим «тишины» соблюдается. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная, продолжаются мероприятия по соблюдению режима «тишина».

Ранее сообщалось, что 10 января вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.