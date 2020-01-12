По предварительным данным, местный житель села Шевченко Донецкой области нашел боеприпасы и хранил их дома. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройств разорвался. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции в Донецкой области.

11 января около 14:15 в Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и руководство.

Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, работники службы спасения, скорой медицинской помощи, судмедэксперт и взрывотехники.

Полицейские предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес его домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по статьк 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).

Напмним, что сегодня, 11 января, в Николаеве полицейские задержали организатора и четырех членов преступной группы. Их человек задержали непосредственно на одной из улиц города Николаева, еще одного в кафе, где он ожидал других участников. Жертв или свидетелей вымогательств ОПГ просят сообщить о её преступлениях следствию.