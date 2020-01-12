|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:35
|Заход солнца:
|16:25
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:54
|Заход солнца:
|16:17
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
В Ираке убили оператора Сааф Гали, который был стрингером в видеоагентстве Ruptly.
Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По словам Симоньян, оператора убили «неизвестные вооруженные люди».
11 января 2020 г.
По данным RT, перед убийством Гали снимал акцию протеста, участники которой выступали против того, что Ирак «сделали площадкой для военного противостояния» между США и Ираном. Материал предназначался для местного СМИ, отметил RT.
Ruptly входит в структуру телеканала RT. Для видеоагентства Гали снял около 30 материалов.
Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Ираке убили оператора Сааф Гали, который был стрингером в видеоагентстве Ruptly.
Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По словам Симоньян, оператора убили «неизвестные вооруженные люди».
11 января 2020 г.
По данным RT, перед убийством Гали снимал акцию протеста, участники которой выступали против того, что Ирак «сделали площадкой для военного противостояния» между США и Ираном. Материал предназначался для местного СМИ, отметил RT.
Ruptly входит в структуру телеканала RT. Для видеоагентства Гали снял около 30 материалов.
Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.