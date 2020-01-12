В Ираке убили оператора Сааф Гали, который был стрингером в видеоагентстве Ruptly.

По данным RT, перед убийством Гали снимал акцию протеста, участники которой выступали против того, что Ирак «сделали площадкой для военного противостояния» между США и Ираном. Материал предназначался для местного СМИ, отметил RT.

Ruptly входит в структуру телеканала RT. Для видеоагентства Гали снял около 30 материалов.

Напомним, что Международная федерация журналистов зафиксировала 49 убийств журналистов и работников медиа в 2019 году, в том числе два в Европе.