Ночью в пятницу, 10 января, в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.

Об этом пишет Страна.ua.

По словам свидетелей, злоумышленники держали в руках ножи и палки. Сообщается, что жестокое избиение началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных украинцев и евреем.

— Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев, - рассказал проводивший Шаббат еврей.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит». В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.

Напомним, что в Николаевской области двое мужчин избили деревянными палками прохожего, после чего он впал в кому.