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Ночью в пятницу, 10 января, в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.
Об этом пишет Страна.ua.
По словам свидетелей, злоумышленники держали в руках ножи и палки. Сообщается, что жестокое избиение началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных украинцев и евреем.
— Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев, - рассказал проводивший Шаббат еврей.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит». В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.
Напомним, что в Николаевской области двое мужчин избили деревянными палками прохожего, после чего он впал в кому.
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Ночью в пятницу, 10 января, в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.
Об этом пишет Страна.ua.
По словам свидетелей, злоумышленники держали в руках ножи и палки. Сообщается, что жестокое избиение началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных украинцев и евреем.
— Украинец, участвующий в споре, призвал своих антисемитских друзей прийти и избить евреев, - рассказал проводивший Шаббат еврей.
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, не попытались помочь, а «просто стояли и смотрели, что происходит». В результате инцидента четырех пострадавших евреев доставили в ближайшую больницу.
Напомним, что в Николаевской области двое мужчин избили деревянными палками прохожего, после чего он впал в кому.