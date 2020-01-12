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Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал от пожаров, Мэтт Кин, пишет hromadske.
Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.
Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха.
По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэн, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.
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Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, живущих в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров.
Об этом сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал от пожаров, Мэтт Кин, пишет hromadske.
Он назвал эту акцию «Операцией скалистого кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставки продовольствия.
Для того, чтобы накормить животных, на вертолеты загрузили тысячи килограммов овощей, в основном морковь и батат. Австралийские службы сбрасывали продукты из воздуха.
По данным эколога Сиднейского университета Криса Дикмэн, вследствие кустарниковых пожаров, которые продолжаются на территории Австралии с осени 2019 года, могли погибнуть более миллиарда животных.
Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.