В ночь на воскресенье, 12 января в Киеве в результате аварии на бульваре «Дружбы народов» погиб один человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам - двоим женщинам и двоим мужчинам - выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

— В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции, - сказано в сообщении.

Напомним, что 7 декабря, в Николаеве в результате аварии погибли два человека и еще два травмировались.