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В ночь на воскресенье, 12 января в Киеве в результате аварии на бульваре «Дружбы народов» погиб один человек, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам - двоим женщинам и двоим мужчинам - выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
— В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, что 7 декабря, в Николаеве в результате аварии погибли два человека и еще два травмировались.
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В ночь на воскресенье, 12 января в Киеве в результате аварии на бульваре «Дружбы народов» погиб один человек, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщается, что в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.
В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли 4-м пассажирам - двоим женщинам и двоим мужчинам - выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.
— В 03:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции, - сказано в сообщении.
Напомним, что 7 декабря, в Николаеве в результате аварии погибли два человека и еще два травмировались.