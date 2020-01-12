Лесные пожары в Австралии унесли жизни еще одного человека. Пожарный с 40-летним опытом работы погиб 11 января в штате Виктория во время выполнения служебных обязанностей.

Об этом в воскресенье, 12 января, заявил представитель пожарной службы штата Крис Хардмен, пишет ТСН.

Количество погибших в результате пожаров в Австралии достигло по меньшей мере 27 человек.

Тем временем изменение погодных условий в стране позволило огнеборцам немного передохнуть. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс снизилась температура воздуха, утих ветер и прошли дожди, что снизило интенсивность пожаров. В частности, был взят под контроль пожар площадью свыше полмиллиона гектаров, который бушевал на северо-запад от Сиднея с конца октября.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в воскресенье, 12 января, признал, что климатические изменения привели к более длинному, более жаркому и более сухому лету в стране. Он намекнул на изменения в политике правительства, которые бы позволили сократить выбросы. Премьер также подчеркнул необходимость полного расследования того, как государственные службы боролись с лесными пожарами. Моррисон отверг критику в адрес своего правительства, которое, мол, не подготовилось к сезону пожаров. В то же время премьер признал, что когда пожары начались, на них можно было бы отреагировать иначе.

Напомним, что 8 ноября, по стечению высокой температуры (35 градусов Цельсия) и сильных ветров на территории двух штатов возникло сразу 99 локальных пожаров. Позже власти австралийских штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд объявили чрезвычайное положение из-за катастрофического «уровня лесных пожаров» в регионе — впервые за последние 10 лет. По последним данным, пожары охватили не менее пяти штатов. Погибли 23 человека и более миллиарда животных.