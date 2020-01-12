На работников гослесохраны напали «черные» лесорубы во время проведения оперативного рейда по охране лесного фонда. В результате инцидента погиб один из «лесорубов».

Об этом сообщается на странице Гослесагентства в Facebook.

Сообщается, что 10 января, примерно в 17:00, во время проведения оперативного рейда, группа оперативного реагирования гослесохраны государственного предприятия «Великокопанивское лесоохотничье хозяйство» обнаружила четырех лесонарушителей, которые осуществляли незаконную заготовку древесины.

— Во время их задержания лесонарушители начали сопротивляться и убегать с места совершения преступления, три человека скрылись с места совершения нарушения, а четвертый сел за руль «Нива-ВАЗ-2121» и пытался осуществить наезд на работника государственной лесной охраны ГП «Великокопанивсское ЛМХ», - говорится в сообщении.

В целях самообороны работник гослесохраны совершил предупреждающие выстрелы в воздух, на которые лесонарушитель не отреагировал, продолжая направленное движение на работника государственной лесной охраны. С целью остановки автомобиля и самозащиты работником гослесохраны было осуществлено выстрел по радиатору автомобиля, но в результате рикошета пуля пробила лобовое стекло автомобиля и ранила лесонарушителя. Травма оказалась несовместима с жизнью.

Отмечается, что полиция оперативно нашла троих нарушителей, которые скрылись с места преступления. Все участники чрезвычайного происшествия были задержаны полицией. Ведутся следственные действия.

Напомним, что один человек погиб и 245 получили ранения в результате драки между футбольными фанатами в Тегеране.