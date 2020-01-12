Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании убийц Амины Окуевой и Адама Осмаева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе - в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия. Благодарю полицейских за службу!, - сообщил Арсен Аваков.

Напомним, что вечером, 30 октября 2017 года возле поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.

Это было не первое нападение на добровольцев. За пол года до убийства, 1 июня, Амина Окуева ранила нападающего, который стрелял в ее мужа. Он притворялся иностранным журналистом, который якобы хотел взять интервью у Осмаева. Подозреваемого в первом покушении на супругов задержали, но он не признавал своей вины и отказывался сотрудничать со следствием.

После первого нападения супругам предоставили охрану, однако во время второго нападения их не охраняли.