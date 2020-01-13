На юге Соединенных Штатов Америки в результате непогоды погибли по меньшей мере 11 человек.

Об этом сообщает агентство AFP.

Так, торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключение электроэнергии. Ожидается, что ураганы затронут также восток и север страны.

В частности, среди погибших — два человека из штата Луизиана, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме.

В стране отменены или задержаны сотни авиарейсов.

По данным национальной службы погоды NWS, более 18 млн человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления в результате ливней.

Напомним, что на США обрушился снежный циклон, в результате которого погибли минимум десять человек.