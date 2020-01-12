В нескольких провинциях Афганистана в результате обвала крыш зданий, вызванного снегопадами и дождями, погибли по меньшей мере 16 человек.

Об этом сообщает 1tvnews.

Сообщается, что инциденты, вызванные непогодой, произошли в провинциях Герат и Кандагар.

В частности, в Кандагаре, как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Бахир Ахмади, непогода вызвала восемь смертей и 14 случаев травмирования людей.

Напомним, что на США обрушился снежный циклон, в результате которого погибли минимум десять человек.