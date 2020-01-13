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В Одессе дважды за выходные 11-12 января обокрали музей «Пороховая башня», расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
О первом случае сообщается на странице музея в Facebook.
— Итак, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой. При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.
Как сообщил руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян на своей странице в Facebook, на следующий день, 12 января, неизвестные снова ограбили музей.
— Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране, - добавил он.
Напомним, что в Дрездене (Германия) неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу саксонских монархов «Зеленые своды».
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В Одессе дважды за выходные 11-12 января обокрали музей «Пороховая башня», расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
О первом случае сообщается на странице музея в Facebook.
— Итак, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, взломали витрины, вынесли старинные монеты, книги и ещё пару менее ценных вещиц. Все разбросали и зачем-то разбили окно, - сказано в сообщении.
Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой. При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.
Как сообщил руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян на своей странице в Facebook, на следующий день, 12 января, неизвестные снова ограбили музей.
— Они вернулись. Сломаны две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо думать об охране, - добавил он.
Напомним, что в Дрездене (Германия) неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу саксонских монархов «Зеленые своды».