В селе Волчицы Заречненского района полицейские патрульной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований задержали водителя мопеда «Viper», с мешком, в котором находилось более 40 кг янтаря.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Водителем оказался 21-летний житель деревни Бир. Общий вес изъятого «солнечного» камня составляет 41 килограмм.

«По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 УК Украины», — говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в воскресенье.

Янтарь правоохранителями был изъят, и в рамках уголовного производства направлен на экспертизу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишением свободы на тот же срок», — подытожили в полиции.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».