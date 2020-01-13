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В селе Волчицы Заречненского района полицейские патрульной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований задержали водителя мопеда «Viper», с мешком, в котором находилось более 40 кг янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Водителем оказался 21-летний житель деревни Бир. Общий вес изъятого «солнечного» камня составляет 41 килограмм.
«По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 УК Украины», — говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в воскресенье.
Янтарь правоохранителями был изъят, и в рамках уголовного производства направлен на экспертизу.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишением свободы на тот же срок», — подытожили в полиции.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».
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В селе Волчицы Заречненского района полицейские патрульной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований задержали водителя мопеда «Viper», с мешком, в котором находилось более 40 кг янтаря.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Водителем оказался 21-летний житель деревни Бир. Общий вес изъятого «солнечного» камня составляет 41 килограмм.
«По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 УК Украины», — говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в воскресенье.
Янтарь правоохранителями был изъят, и в рамках уголовного производства направлен на экспертизу.
«Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишением свободы на тот же срок», — подытожили в полиции.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».