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Вчера, 12 января в 12:51 в Службу спасения по телефону «101» очевидцы сообщили о пожаре камыша на открытой территории полуострова Аляуды в Ингульском районе Николаева.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место направлено отделение 2, 4 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 13:20 пожар локализовали, 13:38 - ликвидировали. В результате поджога огнем уничтожено 3 га камыша. К тушению привлекалось 2 единицы техники, 8 человек.
- Уважаемые граждане! Намеренно выжигая сухую растительность, вы подвергаете опасности животных и птиц, населяющих открытые территории. Также неконтролируемое горение может быстро распространиться на жилые дома и нанести значительный материальный ущерб. В случае, если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите экстренную службу по телефону 101, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года пожарные Николаевщины потушили два пожара на открытой территории общей площадью более 1.5 гектара.
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Вчера, 12 января в 12:51 в Службу спасения по телефону «101» очевидцы сообщили о пожаре камыша на открытой территории полуострова Аляуды в Ингульском районе Николаева.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Николаевской области.
На место направлено отделение 2, 4 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 13:20 пожар локализовали, 13:38 - ликвидировали. В результате поджога огнем уничтожено 3 га камыша. К тушению привлекалось 2 единицы техники, 8 человек.
- Уважаемые граждане! Намеренно выжигая сухую растительность, вы подвергаете опасности животных и птиц, населяющих открытые территории. Также неконтролируемое горение может быстро распространиться на жилые дома и нанести значительный материальный ущерб. В случае, если вы стали свидетелем пожара, немедленно сообщите экстренную службу по телефону 101, - сказано в сообщении.
В марте 2019 года пожарные Николаевщины потушили два пожара на открытой территории общей площадью более 1.5 гектара.
|
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