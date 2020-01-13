В Николаеве на реконструированной Соборной площади после проведения новогодних праздников потрескалась новая гранитная плитка.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента ЖКХ Николаевского горсовета на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам чиновников, плитка треснула на ряду, который отделяет один из фонтанов от пешеходной зоны из-за того, что на него заехал автокран, который устанавливал новогоднюю иллюминацию.

— При монтаже праздничных конструкций на территорию заезжал автомобильный кран. Плитка, которой устлана площадь, имеет надлежащую по ГОСТ толщину (70 миллиметров), чтобы выдержать автомобильный транспорт, используемый для монтажа различных конструкций. По фонтанам же движение техники не предусмотрено - покрытие по периметру имеет толщину 30 миллиметров. Подрядчик, занимался монтажом, был предупрежден об этом, но ... к сожалению, имеем то, что имеем. Три плитки повреждены, – заявили в департаменте.

Помимо это в департаменте пообещали заменить плитку, как только позволят погодные условия.

Напомним, в Новогоднюю ночь и праздничные выходные Соборную площадь в Николаеве посетили почти 16 тысяч человек.