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В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двух студентов, которые выпали из окон общежитий в Мариуполе и Покровске.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.
- Сегодня около 8:10 в Покровское отделение полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя.
- В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5 этажа, - сказано в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с
пометкой самоубийство.
Напомним, в мае 2017 года в Николаеве из окна 9 этажа студенческого общежития выпал парень.
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В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двух студентов, которые выпали из окон общежитий в Мариуполе и Покровске.
Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.
- Сегодня около 8:10 в Покровское отделение полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя.
- В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5 этажа, - сказано в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с
пометкой самоубийство.
Напомним, в мае 2017 года в Николаеве из окна 9 этажа студенческого общежития выпал парень.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов