В Донецкой области правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двух студентов, которые выпали из окон общежитий в Мариуполе и Покровске.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

- Сегодня около 8:10 в Покровское отделение полиции поступило сообщение о том, что в общежитии местного вуза 21-летняя студентка прыгнула с балкона на восьмом этаже. Девушка была доставлена в больницу, однако травмы оказались несовместимы с жизнью, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, примерно в это же время аналогичное сообщение поступило в полицию Мариуполя.

- В Приморском районе 15-летний парень погиб, выпав из окна 5 этажа, - сказано в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели молодых людей. Предварительная квалификация обоих событий - часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с

пометкой самоубийство.

Напомним, в мае 2017 года в Николаеве из окна 9 этажа студенческого общежития выпал парень.