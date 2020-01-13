Директор одной из московских частных школ задержана по подозрению в попытке заказного убийства жены своего любовника, также задержан предполагаемый исполнитель преступления и посредница.

Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова, пишет Интерфакс-Украина.

- Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункт ж часть 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору), - сказала Юлия Иванова.

Она отметила, что по подозрению в совершении преступления задержан мужчина 1998 года рождения и две молодые женщины 1984 и 1999 годов рождения, их фамилии не уточняются.

- По данным следствия, в конце 2019 года 35-летняя женщина - директор одной из частных школ на юге столицы - решила убить супругу своего любовника и привлекла с этой целью двух бывших учеников школы. 9 января фигурантка дела 1999 года рождения сообщила своему сообщнику - мужчине 1998 года рождения, что женщина, которую заказала директор школы, идет домой. Подозреваемый подкараулил потерпевшую и не менее шести раз ударил ее ножом в шею и туловище, - рассказала Юлия Иванова.

По ее словам, пострадавшая была доставлена в больницу, она находится в тяжелом состоянии. Следствие намерено просить суд об аресте фигурантов дела.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киевской области полицейские задержали женщину, которая за $10 тысяч заказала убийство любовницы своего мужа.