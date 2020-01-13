В Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.

Об этом сообщается на странице «Черноморская заря» в Facebook.

Сообщается, что в субботу, 11 января для решения чрезвычайной ситуации экстренно была созвана комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Отмечается, что прибрежная зона рухнула в районе артиллерийской военной части.

— Буквально за считанные дни трещина в полкилометра отделила заборы военных частей от прибрежной зоны. Общая площадь оползня составляет приблизительно 5 га. Сила давления на грунт была такой силы, что на берегу выдавила участки песка, напоминающие островки, - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Очаковская городская власть не в силах самостоятельно решить подобную проблему, но в ближайшее время будет вести наблюдения за оползнем и обращаться за государственной помощью.

Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.