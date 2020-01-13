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В Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.
Об этом сообщается на странице «Черноморская заря» в Facebook.
Сообщается, что в субботу, 11 января для решения чрезвычайной ситуации экстренно была созвана комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Отмечается, что прибрежная зона рухнула в районе артиллерийской военной части.
— Буквально за считанные дни трещина в полкилометра отделила заборы военных частей от прибрежной зоны. Общая площадь оползня составляет приблизительно 5 га. Сила давления на грунт была такой силы, что на берегу выдавила участки песка, напоминающие островки, - сказано в сообщении.
Также отмечается, что Очаковская городская власть не в силах самостоятельно решить подобную проблему, но в ближайшее время будет вести наблюдения за оползнем и обращаться за государственной помощью.
Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.
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В Очакове произошел сильный оползень, в результате которого полкилометра прибрежной зоны обвалилось в море.
Об этом сообщается на странице «Черноморская заря» в Facebook.
Сообщается, что в субботу, 11 января для решения чрезвычайной ситуации экстренно была созвана комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Отмечается, что прибрежная зона рухнула в районе артиллерийской военной части.
— Буквально за считанные дни трещина в полкилометра отделила заборы военных частей от прибрежной зоны. Общая площадь оползня составляет приблизительно 5 га. Сила давления на грунт была такой силы, что на берегу выдавила участки песка, напоминающие островки, - сказано в сообщении.
Также отмечается, что Очаковская городская власть не в силах самостоятельно решить подобную проблему, но в ближайшее время будет вести наблюдения за оползнем и обращаться за государственной помощью.
Напомним, что в Южном Одесской области произошел сильный оползень, в результате которого поднялось морское дно.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов