Сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.

Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Сообщается, что неизвестные обстреляли два вагона трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.

— В районе между улицами Гражданская и Инженерная вагоны были остановлены из-за выстрела и повреждения стекла, - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время обстрела никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция.

— Вагоны отправили в депо для восстановления. Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.