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Сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.
Сообщается, что неизвестные обстреляли два вагона трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.
— В районе между улицами Гражданская и Инженерная вагоны были остановлены из-за выстрела и повреждения стекла, - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время обстрела никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция.
— Вагоны отправили в депо для восстановления. Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.
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Сегодня вечером, 13 января, в Николаеве неизвестные обстреляли трамвай с пассажирами. Пострадавших нет.
Об этом сообщается на странице КП «Николаевэлектротранс» в Facebook.
Сообщается, что неизвестные обстреляли два вагона трамвая №1, который направлялся по улице Кузнецкая в сторону Широкой балки.
— В районе между улицами Гражданская и Инженерная вагоны были остановлены из-за выстрела и повреждения стекла, - сказано в сообщении.
Отмечается, что во время обстрела никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия была вызвана полиция.
— Вагоны отправили в депо для восстановления. Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон. Обстоятельства инцидента выясняются, - сказано в сообщении.
Напомним, что в Кривом Роге в ночь на 12 марта расстреляли автомобиль такси. В результате ранения получили водитель и двое его пассажиров.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
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Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
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|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
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