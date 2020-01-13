Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении заведующей хозяйством одесского колледжа, где во время пожара погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в здании образовательного учреждения возник пожар, в результате чего погибло 16 человек.

Так, в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.