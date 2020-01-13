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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении заведующей хозяйством одесского колледжа, где во время пожара погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в здании образовательного учреждения возник пожар, в результате чего погибло 16 человек.
Так, в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.
Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.
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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении заведующей хозяйством одесского колледжа, где во время пожара погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Сообщается, что из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в здании образовательного учреждения возник пожар, в результате чего погибло 16 человек.
Так, в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.
Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, что по заключению правительственной комиссии, пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.
Напомним, Служба безопасности Украины подозревает, что сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области планировали уничтожить документацию по проверке противопожарной безопасности в здании Одесского колледжа.
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов