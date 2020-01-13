12 января, около полуночи, в Центральном районе Николаева патруль полиции остановил за нарушение правил дорожного движения автомобиль «Opel». Во время проверки документов выяснилось, что у водителя нет при себе водительского удостоверения соответствующей категории.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

«Пытаясь избежать ответственности, водитель предложил полицейским «решить вопрос на месте» без составления административных материалов. Гражданина неоднократно предупреждали, что предложение неправомерной выгоды должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, но он продолжал предлагать взятку патрульным в размере 200 гривен», - сообщили в патрульной полиции.

На водителя составили админматериалы за нарушение ПДД, после чего инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, чтобы та зафиксировала попытку дать взятку сотруднику полиции.

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу наказываются штрафом от пятисот (8500 гривен) до семисот пятидесяти (12750 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок (ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Николаеве будут судить члена региональной комиссии Николаевского отделения Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, которого поймали на взятке в 40 тысяч гривен.